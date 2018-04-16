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Аэропорты могут стать заказчиками «Уралвагонзавода»
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Аэропорты могут стать заказчиками «Уралвагонзавода» 

Рамблер 1 час назад
Минтранс предложил обязать аэропорты обзавестись тягачами, которые смогут эвакуировать самолеты, сообщают «Ведомости».
По информации газеты, ведомство подготовило проект закона, согласно которому 38 российских воздушных гаваней с пассажиропотоком более 500 тысяч человек в год будут обязаны иметь тягачи для эвакуации лайнеров.
Министерство полагает, что это поможет избежать ситуаций, подобных той, что произошла в 2017 году в аэропорту Калининграда, когда эвакуация самолета со сломанной стойкой шасси заняла сутки, а также загрузить мощности единственного в стране производителя танков — «Уралвагонзавода».
Между тем, отмечает издание, Министерство экономического развития уже отозвалось на проект отрицательно из-за дороговизны реализации идеи коллег. Кроме того, столичные аэропорты Внуково и Домодедово уже владеют тягачами на базе танков Т-55 и Т-72.
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