Аэропорты могут стать заказчиками «Уралвагонзавода»

Минтранс предложил обязать аэропорты обзавестись тягачами, которые смогут эвакуировать самолеты, сообщают «Ведомости»

По информации газеты, ведомство подготовило проект закона, согласно которому 38 российских воздушных гаваней с пассажиропотоком более 500 тысяч человек в год будут обязаны иметь тягачи для эвакуации лайнеров.