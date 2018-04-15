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В аэропорту Москвы обнаружили самолет с частично разрушенным фюзеляжем
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В аэропорту Москвы обнаружили самолет с частично разрушенным фюзеляжем 

ИД «Собеседник» 15 апреля 2018
Летевший из Санкт-Петербурга в Москву самолет приземлился в столичном аэропорту с поврежденным фюзеляжем.
Как передает РЕН ТВ, в одном из столичных аэропортов во время осмотра был обнаружен самолет с поврежденным фюзеляжем: панель, соединяющая фюзеляж с верхней частью левого крыла лайнера оказалась разрушена и частично отсутствовала.
По данным телеканала, до проведения осмотра поврежденный самолет совершал рейс из Санкт-Петербурга в Москву. Однако ресурс не уточняет, какой именно авиакомпании принадлежит лайнер, а также в каком аэропорту он приземлился.
В настоящее время специалисты проводят оценку технического состояния воздушного судна.
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