В аэропорту Москвы обнаружили самолет с частично разрушенным фюзеляжем

Летевший из Санкт-Петербурга Москву самолет приземлился в столичном аэропорту с поврежденным фюзеляжем.

Как передает РЕН ТВ, в одном из столичных аэропортов во время осмотра был обнаружен самолет с поврежденным фюзеляжем: панель, соединяющая фюзеляж с верхней частью левого крыла лайнера оказалась разрушена и частично отсутствовала.

По данным телеканала, до проведения осмотра поврежденный самолет совершал рейс из Санкт-Петербурга в Москву. Однако ресурс не уточняет, какой именно авиакомпании принадлежит лайнер, а также в каком аэропорту он приземлился.

В настоящее время специалисты проводят оценку технического состояния воздушного судна.