В пятиэтажке Екатеринбурга вылетели окна

По данным регионального МЧС, в полдень в квартире на улице Бородина произошел пожар. Соседи услышали хлопок, после чего в квартире разбились стекла. На момент пожара в доме находилось 7 человек, включая двоих детей.

На место приехали 11 пожарных и 3 пожарных автомобиля. Они эвакуировали людей из пятиэтажного дома и добрались на последний этаж, где произошло возгорание. С огнем оперативно справились, помимо выбитых окон других повреждений в квартире нет.