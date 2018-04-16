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В пятиэтажке Екатеринбурга вылетели окна
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В пятиэтажке Екатеринбурга вылетели окна 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным регионального МЧС, в полдень в квартире на улице Бородина произошел пожар. Соседи услышали хлопок, после чего в квартире разбились стекла. На момент пожара в доме находилось 7 человек, включая двоих детей.
На место приехали 11 пожарных и 3 пожарных автомобиля. Они эвакуировали людей из пятиэтажного дома и добрались на последний этаж, где произошло возгорание. С огнем оперативно справились, помимо выбитых окон других повреждений в квартире нет.
Сейчас сотрудники МЧС выясняют все обстоятельство произошедшего.
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