В Лаишевском районе подтопило шесть приусадебных участков

Татарстана. Шесть приусадебных участков подтопило в населенном пункте Астраханка Лаишевского района в результате обильного таяния снега, сообщает пресс-служба МЧС

До жилых домов талая вода не добралась. Всего в подтопленных участках проживают 16 человек, из них пять детей. Жители от эвакуации отказались. В Лаишевском районе объявлен режим повышенной готовности.

Всего по состоянию на 9.00 16 апреля в шести районах Татарстана подтопило 14 приусадебных участков в двух населенных пунктах, четыре низководных моста, одну дорогу.