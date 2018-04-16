В Лаишевском районе подтопило шесть приусадебных участков 

Шесть приусадебных участков подтопило в населенном пункте Астраханка Лаишевского района в результате обильного таяния снега, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.
До жилых домов талая вода не добралась. Всего в подтопленных участках проживают 16 человек, из них пять детей. Жители от эвакуации отказались. В Лаишевском районе объявлен режим повышенной готовности.
Всего по состоянию на 9.00 16 апреля в шести районах Татарстана подтопило 14 приусадебных участков в двух населенных пунктах, четыре низководных моста, одну дорогу.
Напомним, в Апастовском районе 14 апреля река Була вышла из русла и затопила дорогу к деревне Чиреево. Продукты жителям привезли спасатели. Сейчас уровень воды спал, дорога открылась.