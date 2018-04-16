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В Екатеринбурге произошел взрыв газа в жилом доме
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В Екатеринбурге произошел взрыв газа в жилом доме 

Авторадио 38 минут назад
Фото: 360tv.ru
В квартире в одном из жилых домов Екатеринбурге произошел пожар, вызванный воспламенением и взрывом бытового газа. Об этом сообщает региональное управление МЧС. Эпицентр взрыва находился в квартире на последнем, пятом этаже. По предварительной информации, в результате взрыва газа в квартире были выбиты стекла, других повреждений конструкций нет. Пожарные справились с огнем в течение 40 минут. На месте ЧП работают полиция, следственные органы и газовая служба. Из подъезда, в котором находится пострадавшая квартира, эвакуировали семерых человек, в том числе двоих детей. Пострадавших нет.
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