Потерянную столицу Атлантиды нашли на картах Google Earth

По версии конспирологов, потерянный город находится в районе Антарктиды. Обнаружить его, говорят они, удалось благодаря таянию льдов.

Потерянную столицу Атлантиды якобы обнаружили на картах Google Earth. По крайней мере, с таким утверждением выступила группа конспирологов, давно искавшая доказательства существования мифического города.

По версии энтузиастов, потерянный город находится в районе Антарктиды. Грэхем Клен — автор канала Conspiracy Depot на YouTube — в интервью для Daily Star пообещал, что его и его коллег открытие изменит представление человечества о прошлом.

«Он (объект на картах) выглядит очень древним. Вполне возможно, что Антарктида была «домом» для мифической Атлантиды. Открытие удалось сделать благодаря таянию льдов и снегов. Кто знает, какие еще открытия будут сделаны в будущем», — сказал он.

Тема поиска Атлантиды является одной из ключевых в околонаучной среде. Согласно легенде, о которой в своих трудах упоминали еще Платон с Гедоротом, остров полностью ушел под воду вместе со всеми жителями во время мощного землетрясения, случившегося приблизительно за 9-10 тысяч лет до нашей эры.