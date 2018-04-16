В апреле дорожники начнут ремонтировать трассу А-133 на подъезде к Липецку

В Липецкой области начинается ремонт федеральных дорог, сообщили в пресс-службе ФКУ «Черноземуправтодор».

Дорожники обновят почти 60 километров дорог.

Уже в апреле начнется капитальный ремонт трассы А-133 на подъезде к Липецку. Завершить работы на участке с 49 по 52 километр планируется к ноябрю. На участке с нулевого по десятый километр с мая займутся защитными слоями покрытия.

Также дорожники отремонтируют трассу Р-119 «Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов». На участке с 162 по 164 километр обустроят дополнительную полосу на подъем. В районе села Капани Елецкого района, а также на участках с 250 по 260 километр и на пяти транспортных развязках будут восстанавливать дорожное покрытие. К августу планируют завершить работы на участках в Елецком и Грязинском районах, которые начали еще в прошлом году.