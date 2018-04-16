Ещё
В центре Нальчика произошёл крупных пожар
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В центре Нальчика произошёл крупных пожар 

News.ru 1 час назад
На «Зелёном рынке», расположенном в центре Нальчика, горят два павильона. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
News.ru: последние новости
Трамп выслал 60 дипломатов РФ «по ошибке» Кончита Вурст сообщила о своём ВИЧ-статусе У московского банка отобрали лицензию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки23
Трамп планировал атаковать российские объекты861
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией57
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа171
Глава Франции выдвинул обвинение России850
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
01:35
Россия не будет затягивать с ответом на санкции США
Конфликты Политика
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
00:28
Деньги из штанов вытащил ветер
Происшествия Криминал
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:02
Ярославские лужи преодолевают только каскадёры
Общество
03:05
На Россию надвигаются опасные заморозки
Погода Общество
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
03:40
Шведские СМИ уличили во лжи о российских учениях
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение