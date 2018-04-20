Снег, дождь, гроза: синоптики рассказали, какими будут выходные на Кубани

Краснодар . 20 апр. — Новая Кубань. В Краснодарском крае сегодня, 20 апреля, утром и вечером ожидаются осадки, местами дожди с грозой. Ветер юго-западного направления с порывами до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 4-9°С тепла, днем +10-15°С.

На Черноморском побережье временами дождь, местами по югу сильный, гроза. Ветер западных направлений 6-11 м/с местами ожидается усиление до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 5-10°С тепла, днем +11-16°С.

В субботу и воскресенье в большинстве районов края ожидаются осадки, в предгорных и горных частях региона возможен мокрый снег и понижение температуры воздуха до 0°С.

В Краснодаре сегодня днем +14°С, ночью +9°С. Как обещают синоптики, дождливая погода продержится в краевой столице до середины следующей недели.