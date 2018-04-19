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Дожди, грозы и мокрый снег пришли на Кубань
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Дожди, грозы и мокрый снег пришли на Кубань 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
Как сообщил руководитель территориального Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко, понижение температуры принес холодный фронт. Прогнозируется ветер переменных направлений, который местами усилится до 20 м/с. По всей территории края будут отмечаться кратковременные осадки.
Сейчас уровень грунтовых вод опустился, поэтому осадки не должны повлиять на паводковую ситуацию в крае. Незначительно уровень воды в реках может подняться только в Крымском районе. Дожди скорее будут иметь положительный эффект и снизят вероятность природных пожаров.
20 апреля в отдельных пунктах ожидают сильные осадки, грозу. Ветер по прогнозам будет западный и северо-западный 5-10 м/с, местами возможны порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +4-9, в юго-восточных предгорьях местами до 0, днем +12-17°.
На Черноморском побережье синоптики обещают местами дождь, по югу сильные осадки, грозу, ветер, местами до 15 м/с.
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