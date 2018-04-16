Температура воздуха на этой неделе в Приморье прогреется до +28°C

Наступившая неделя будет теплой в континентальных районах Приморья, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

В понедельник, 16 апреля, погоду в крае будет определять поле повышенного давления. На большей территории без осадков, переменная облачность. Ожидается западный и юго-западный ветер, умеренный, во второй половине дня умеренный до сильного. Максимальная температура воздуха днем +10…+18°C.

Во вторник, 17 апреля, Приморье окажется в теплом секторе циклона. Будет без осадков. В край будет поступать сухая и теплая воздушная масса. Ночью будет положительные значения температуры +1…+6°C. В континентальных районах ожидается почти по-летнему теплая погода, воздух здесь прогреется до +15…+22°C. На побережье традиционно будет прохладней, +9…+14°C.

В середине рабочей недели в крае ожидается погода с переменной облачностью, на севере местами возможен небольшой дождь. В континентальных районах температурный фон существенно не изменится. На побережье могут появиться очаги туманов, и на 3-5 °C станет прохладней.