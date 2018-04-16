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В Приморском крае от укусов клещей пострадали 76 человек
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В Приморском крае от укусов клещей пострадали 76 человек 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В 17 административных территориях Приморского края зафиксировано 76 случаев укусов клещей. Об этом стало известно РИА «Восток-Медиа» по данным краевого Роспотребнадзора.
Как отмечают специалисты, среди общего числа 25 зафиксированных случая встречается среди детей.
Больше всего обращений произошло во Владивостоке (31 человек), Уссурийске (11 человек), Находке (6 человек) и Арсеньеве (4 человека).
Ведомство сравнило число пострадавших с аналогичным периодом в 2017 году, отмечается снижение укусов на 35%. В прошлом году пострадавшими от укусов клещей стали 117 жителей Приморья, в том числе 35 несовершеннолетних.
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