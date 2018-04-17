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В храмах Хабаровского края прошла панихида по погибшим при крушении вертолета Ми-8
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В храмах Хабаровского края прошла панихида по погибшим при крушении вертолета Ми-8 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ХАБАРОВСК, 17 апреля. /ТАСС/. Память погибших при крушении вертолета Ми-8 в Хабаровске почтили во вторник во всех православных храмах Хабаровского края. Об этом ТАСС сообщили в информационном отделе Хабаровской епархии.
"Сегодня, на Радоницу, в день особого поминовения усопших, во всех храмах Хабаровской епархии во время служения заупокойной панихиды священнослужители молитвенно почтили память погибших при крушении вертолета Ми-8", — сказал сотрудник информотдела.
В настоящее время в Хабаровске расследуются обстоятельства падения совершавшего тренировочный полет вертолета Ми-8.
На борту находились шесть членов экипажа, все погибли.
Катастрофа произошла 11 апреля, в тот день в городе шел сильный снег с дождем.
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