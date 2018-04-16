Родственникам погибших при крушении вертолета Ми-8 выделили компенсацию

Вертолет авиакомпании «Восток» упал 11 апреля на пустыре в Хабаровске и загорелся. На борту были шесть человек, все они погибли. Из шести погибших опознаны трое, еще троих будут опознавать при помощи генотипической экспертизы. Сообщалось, что семьи погибших получат по 1 миллиону рублей и еще по 100 тысяч на организацию похорон.

"Средства выделены. По закону родственники погибших смогут получить их после того, как напишут заявления", — сказал собеседник.