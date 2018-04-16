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У побережья индонезийской провинции Северное Малуку произошло землетрясение магнитудой 6,4
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У побережья индонезийской провинции Северное Малуку произошло землетрясение магнитудой 6,4 

ИА Синьхуа 35 минут назад
Джакарта, 16 апреля /Синьхуа/ — У берегов индонезийской провинции Северное Малуку сегодня произошло землетрясение магнитудой 6,4. Сведений о жертвах и разрушениях пока не поступало.
Как сообщило Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло в 02:30 по местному времени, эпицентр подземных толчков находился в 85 км к северо-западу от города Тернате — административного центра провинции Северное Малуку, очаг был расположен на глубине 10 км.
По данным Геологической службы США, магнитуда нынешнего землетрясения составила 5,9, его гипоцентр залегал на глубине 36,5 км.
Индонезийская сейсмологическая служба не распространяла предупреждение об опасности цунами.
Индонезия находится в Тихоокеанском сейсмическом поясе, в стране ежегодно фиксируются несколько тысяч землетрясений различной мощности. В декабре 2004 года у побережья индонезийского острова Суматра произошло сильное землетрясение, что вызвало цунами в Индийском океане и привело к гибели множества людей.
ИА Синьхуа: последние новости
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