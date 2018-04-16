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Новый терминал международного аэропорта «Симферополь» примет первые рейсы
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Новый терминал международного аэропорта «Симферополь» примет первые рейсы 

Авторадио 12 минут назад
Фото: Парламентская газета
Новый терминал международного аэропорта «Симферополь» начинает работу. Строительство здания в виде морской волны шло около двух лет. Терминал расположен в 14 километрах от Симферополя. Первый рейс в новый терминал приземлится сегодня в 08:20 по московскому времени. Накануне все служебно-технические здания получили разрешение на ввод в эксплуатацию от Росавиации. Новый аэровокзальный комплекс — крупнейший на юге России. Терминал площадью 78 тысяч квадратных метров сможет обслуживать 3,65 тысячи пассажиров в час и 6,5 миллионов в год.
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