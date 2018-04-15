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Самолет Як-130 упал в Воронежской области
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Самолет Як-130 упал в Воронежской области 

Газета.Ru 18 минут назад
Самолет Як-130 упал в Воронежской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета, передает ФАН.
Об этом сообщили сегодня в Минобороны РФ. В министерстве подчеркнули, что оба пилота катапультировались и сами вышли на связь.
Инцидент произошел около 09.40. Самолет поднялся в воздух с учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков в Борисоглебске. Командир экипажа доложил о технической неисправности одного из агрегатов машины, препятствующей продолжению полета, после чего руководитель полётов дал команду на катапультирование, добавили в Минобороны.
Находившиеся на борту летчик-инструктор и курсант благополучно катапультировались, приземлились и самостоятельно вышли на связь с аэродромом. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Уточняется, что самолет упал в безлюдной местности, разрушений нет. Причины и обстоятельства происшествия выясняет специальная комиссия службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ.
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