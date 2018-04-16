В Приамурье за сутки зарегистрировали 18 природных пожаров

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 апреля. / ТАСС /. Восемнадцать природных пожаров зарегистрировали за прошедшие сутки на территории Амурской области . Из них ликвидировали шесть на площади 6,1 тыс. га, сообщает в понедельник пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

"За прошедшие сутки на территории Амурской области зарегистрировано 18 природных пожаров, из них ликвидировано 6 на площади 6,1 тыс. га, действующими остаются 12 возгораний, пять из которых локализовано в Магдагачинском, Шимановском , Свободненском и Селемджинском районах на общей площади 11,2 тыс. га. На тушении пожаров задействованы 688 человек", — говорится в сообщении. В Зейском районе зарегистрировали три пожара.

В регионе установилась теплая, сухая погода. «В Приамурье в понедельник осадки возможны по северу региона в Тындинском и Сковородинском районах. Преимущественно на всей территории региона ветер юго-западный до 13 метров в секунду, дневные температуры повысятся, в некоторых районах до плюс 17 градусов», — сказали ТАСС в Амурском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.