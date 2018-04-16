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В Приамурье за сутки зарегистрировали 18 природных пожаров
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В Приамурье за сутки зарегистрировали 18 природных пожаров 

ТАСС 16 апреля 2018
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Восемнадцать природных пожаров зарегистрировали за прошедшие сутки на территории Амурской области. Из них ликвидировали шесть на площади 6,1 тыс. га, сообщает в понедельник пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.
"За прошедшие сутки на территории Амурской области зарегистрировано 18 природных пожаров, из них ликвидировано 6 на площади 6,1 тыс. га, действующими остаются 12 возгораний, пять из которых локализовано в Магдагачинском, Шимановском, Свободненском и Селемджинском районах на общей площади 11,2 тыс. га. На тушении пожаров задействованы 688 человек", — говорится в сообщении. В Зейском районе зарегистрировали три пожара.
В регионе установилась теплая, сухая погода. «В Приамурье в понедельник осадки возможны по северу региона в Тындинском и Сковородинском районах. Преимущественно на всей территории региона ветер юго-западный до 13 метров в секунду, дневные температуры повысятся, в некоторых районах до плюс 17 градусов», — сказали ТАСС в Амурском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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