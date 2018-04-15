Более 20 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки

Свыше 20 возгораний зарегистрировали на территории Московской области за прошедшие сутки, для их тушения привлекли более 200 человек, передает РИАМО

"Количество пожаров — 23. Спасенных нет. От Главного управления МЧС России по Московской области на техногенные пожары привлекались 203 человека и 58 единиц техники", — сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону в воскресенье.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 21 раз, при этом были спасены 23 человека. Происшествий на водных бассейнах не зарегистрировали.