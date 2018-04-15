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Более 20 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки
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Более 20 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки 

Газета.Ru 41 минуту назад
Свыше 20 возгораний зарегистрировали на территории Московской области за прошедшие сутки, для их тушения привлекли более 200 человек, передает РИАМО.
"Количество пожаров — 23. Спасенных нет. От Главного управления МЧС России по Московской области на техногенные пожары привлекались 203 человека и 58 единиц техники", — сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону в воскресенье.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 21 раз, при этом были спасены 23 человека. Происшествий на водных бассейнах не зарегистрировали.
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