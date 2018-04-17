Пассажиры почти 40 рейсов не могут покинуть аэропорты Москвы 17 апреля

Около 40 рейсов задержаны и отменены в столичных аэропортах утром во вторник, 17 апреля.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписания», по состоянию на 9:10 по московскому времени, в аэропорту «Внуково» отложены вылеты 14 самолетов. Вместе с тем, в воздушной гавани «Домодедово» не состоятся шесть рейсов, а также 11 — задержаны.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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