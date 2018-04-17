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Пассажиры почти 40 рейсов не могут покинуть аэропорты Москвы 17 апреля
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Пассажиры почти 40 рейсов не могут покинуть аэропорты Москвы 17 апреля 

Вечерняя Москва 17 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В аэропорту «Внуково» отложены вылеты 14 самолетов.
Около 40 рейсов задержаны и отменены в столичных аэропортах утром во вторник, 17 апреля.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписания», по состоянию на 9:10 по московскому времени, в аэропорту «Внуково» отложены вылеты 14 самолетов. Вместе с тем, в воздушной гавани «Домодедово» не состоятся шесть рейсов, а также 11 — задержаны.
Вместе с тем, в аэропорту «Шереметьево» задержаны четыре рейса.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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