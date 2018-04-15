В парке «Солнечный остров» горит 1 га камыша и травы

Краснодар . 15 апреля — Новая Кубань. Сегодня в парке «Солнечной остров» в Краснодаре произошёл пожар. Сообщения о большом столбе дыма со стороны парка появились от городских сообществ в соцсетях. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в парке загорелся камыш на берегу старого русла реки Кубань.

По информации спасателей, площадь пожара составляется 1 га. Тушат пожар 11 человек личного состава и 3 единицы техники. Угрозы распространения огня и пострадавших нет. Причины возникновения пожара в парке выясняются.