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В парке «Солнечный остров» горит 1 га камыша и травы
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В парке «Солнечный остров» горит 1 га камыша и травы 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 15 апреля — Новая Кубань. Сегодня в парке «Солнечной остров» в Краснодаре произошёл пожар. Сообщения о большом столбе дыма со стороны парка появились от городских сообществ в соцсетях. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в парке загорелся камыш на берегу старого русла реки Кубань.
По информации спасателей, площадь пожара составляется 1 га. Тушат пожар 11 человек личного состава и 3 единицы техники. Угрозы распространения огня и пострадавших нет. Причины возникновения пожара в парке выясняются.
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