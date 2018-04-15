Cильнейшее извержение вулкана, произошедшее в Исландии в первом тысячелетии, подтолкнуло страну к христианизации

Солнце померкнет и земля утонет в море, прорицала колдунья богу Одину в то время, когда Исландия стояла на пороге отречения от древних верований.

Извержение вулкана с мощнейшими за всю историю Исландии потоками лавы подтолкнуло исландцев принять христианство. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, в котором сопоставляются данные природных явлений и истории Средних веков.

Согласно исследованию, воспоминания об исключительно долгом извержении вулкана использовались для обращения в другую веру. Таким образом исландцев склоняли к отречению от древних скандинавских богов.

В исследовании Кембриджского университета было установлено, что масштабное извержение вулкана Эльдгьяу (исл. Eldgjá) пришлось на время появления в Исландии первых жителей. Временной период был установлен по изученным образцам льда и годичным кольцам деревьев.

При извержении вулкана, которое произошло в 900-е годы нашей эры, потоки лавы изливались в течение очень долгого времени. Лавы было настолько много, что если бы ее можно было равномерно распределить по всему острову, она достигала бы уровня щиколоток человека.

В исследовании издания «Клаймэтик Чейндж» (Climatic Change) опубликована известная средневековая песнь о конце языческих времен и периоде монотеизма, который начался сразу после извержения вулкана Эльдгьяу.

Извержение продолжалось полтора года

Первые викинги и кельты пришли в Исландию предположительно в 874 году. Известно, что извержение вулкана Эльдгьяу произошло в первое столетие после заселения территории. Более подробной информации об этом событии у ученых не было.

При помощи бурения льда в Гренландии удалось установить более точную дату. Сохранившиеся в толще льда свидетельства об извержении вулкана говорят о том, что оно произошло весной 939 года и продлилось по меньшей мере до осени следующего года.

Даже некоторые первые жители Исландии могли успеть увидеть своими глазами извержение вулкана, если они прибыли на остров, будучи детьми, заявляет вулканолог Клайв Оппенгеймер (Clive Oppenheimer), руководитель исследования.

За извержением последовали холод и голод

Германии и После установления времени извержения вулкана Эльдгьяу группа исследователей начала выяснять его последствия. Во-первых, подтвердилась информация о том, что небо над Европой было покрыто мглой. Хроники Ирландии Италии сообщают, что солнце стало тусклым и кроваво-красным.

Поскольку солнечного света стало меньше, климат северного полушария стал прохладнее. Это заметно по годичным кольцам деревьев.

Образец древесных колец свидетельствует о том, что лето 940 года было одним из самых холодных за полторы тысячи лет. Температура была на два градуса ниже средней температуры летнего периода на всех территориях вплоть до Центральной Азии.

Средневековые хроники повествуют о том, что зимы стали длинными и суровыми на территории от Северной Европы до Северного Китая. Летом же наблюдалась сильная засуха.

Саранча уничтожала урожай, и скот погибал. Согласно свидетельствам того времени из Германии, Ирака Китая , в начале 940-х годов люди массово умирали от голода.

«Эпическая песнь словно исполнена очевидцем»

Исландских текстов, созданных в период извержения вулкана Эльдгьяу, нет, но спустя несколько десятилетий было написано «Прорицание вёльвы» (Völuspá), в котором упоминается извержение вулкана. В эпической песни рассказывается о рождении и гибели мира.

Так, солнце становится черным, земля утопает в море, яркие звезды падают с неба, языки пламени вздымаются до самых небес:

«Солнце затмилось, земля утонула, срываются с неба светлые звезды, огонь извергается, жизни кормилец, он жаром пышет аж в самое небо».

(перевод А. И. Корсуна)

Тогда в Исландии начиналась христианская эпоха. По мнению исследователей, похоже, что слагающие «Прорицание вёльвы» хотели призвать народ сменить северную религию на христианство, напоминая о том, как может выглядеть конец света.

«Теперь мы знаем наверняка, когда произошло извержение. Тексты средневековых европейских хроник о суровых зимах, холодном лете, скудном урожае и дефиците еды сложились в общую картину. Однако наибольшее впечатление производит тот факт, что в «Прорицании вёльвы» об извержении вулкана рассказывается словно устами очевидца событий», — говорит Оппенгеймер.