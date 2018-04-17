Семь самолетов не смогли приземлиться в московских аэропортах

Представитель Госкорпорации по организации воздушного движения рассказал о том, что семь рейсов, летевшие в аэропорты Домодедово Внуково , из-за тумана ушли на запасные аэродромы в Нижний Новгород и Белгород . Об этом информирует РИА Новости

Напомним, решение об уходе на запасной аэродром принимает исключительно командир воздушного судна.

"Сейчас аэропорты работают в штатном режиме", — добавил он.

В ночь с понедельника на вторник после нескольких засушливых дней в Москве пролился дождь. К утру влага начала испаряться, образуя, преимущественно на юге и юго-западе Москвы и в прилегающих районах, туман.

По информации синоптиков, во вторник в столице будет дуть юго-западный и западный ветер, скорость которого составит 4-9 метров в секунду. Ожидается до 21 градуса тепла.