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Семь самолетов не смогли приземлиться в московских аэропортах
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Семь самолетов не смогли приземлиться в московских аэропортах 

Российская Газета 24 минуты назад
Фото: Вестник Кавказа
Представитель Госкорпорации по организации воздушного движения рассказал о том, что семь рейсов, летевшие в аэропорты Домодедово и Внуково, из-за тумана ушли на запасные аэродромы в Нижний Новгород и Белгород. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, решение об уходе на запасной аэродром принимает исключительно командир воздушного судна.
"Сейчас аэропорты работают в штатном режиме", — добавил он.
В ночь с понедельника на вторник после нескольких засушливых дней в Москве пролился дождь. К утру влага начала испаряться, образуя, преимущественно на юге и юго-западе Москвы и в прилегающих районах, туман.
По информации синоптиков, во вторник в столице будет дуть юго-западный и западный ветер, скорость которого составит 4-9 метров в секунду. Ожидается до 21 градуса тепла.
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