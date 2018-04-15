Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы днем в воскресенье

«Домодедово» и В московских аэропортах «Внуково» «Шереметьево» и подмосковном « Жуковском » в воскресенье днем задержали и отменили более 20 рейсов, сообщается на сайте «Яндекс. Расписания».

По данным сервиса, в аэропорту «Внуково» задерживаются пять рейсов. В «Домодедове» два рейса задержали, а пять отменили. В аэропорту «Шереметьево» шесть рейсов задержано.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» задержали и отменили по одному рейсу.