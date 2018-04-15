Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы днем в воскресенье 

В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» и подмосковном «Жуковском» в воскресенье днем задержали и отменили более 20 рейсов, сообщается на сайте «Яндекс. Расписания».
По данным сервиса, в аэропорту «Внуково» задерживаются пять рейсов. В «Домодедове» два рейса задержали, а пять отменили. В аэропорту «Шереметьево» шесть рейсов задержано.
В подмосковном аэропорту «Жуковский» задержали и отменили по одному рейсу.
Теплая погода без осадков ожидается в Москве и Московской области в воскресенье, воздух может прогреться до 17 градусов. Ветер западного направления будет дуть со скоростью 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление понизится, но останется выше нормы, в середине дня его значение составит 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность — около 40%.