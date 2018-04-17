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40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы во вторник
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40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы во вторник 

РИАМО 4 часа назад
Фото: РИАМО
В аэропортах Московского авиаузла «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» утром во вторник задержали и отменили 40 рейсов, сообщается на сайте сервиса «Яндекс. Расписания».
В аэропорту «Внуково» задержаны 18 рейсов. В «Домодедове» 12 рейсов задержали, еще семь отменили. В аэропорту «Шереметьево» задержали три рейса.
В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмененных и задержанных рейсов нет.
Ранее ГУ МЧС РФ по Подмосковью предупредило о тумане с видимостью от 200 до 500 метров, который ожидается на территории Московской области утром.
Дожди придут в Москву и Московскую область во вторник, при этом воздух может прогреться до 19 градусов. Атмосферное давление еще немного понизится и в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба, что близко к нормальному. Относительная влажность около 60%.
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