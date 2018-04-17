40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы во вторник

«Домодедово» и В аэропортах Московского авиаузла «Внуково» «Шереметьево» утром во вторник задержали и отменили 40 рейсов, сообщается на сайте сервиса «Яндекс. Расписания».

В аэропорту «Внуково» задержаны 18 рейсов. В «Домодедове» 12 рейсов задержали, еще семь отменили. В аэропорту «Шереметьево» задержали три рейса.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмененных и задержанных рейсов нет.

Ранее ГУ МЧС РФ по Подмосковью предупредило о тумане с видимостью от 200 до 500 метров, который ожидается на территории Московской области утром.