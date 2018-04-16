МЧС бросит все силы на ликвидацию последствий паводка под Воронежем

«Я попрошу подготовить документы по усилению федеральной группировки сил и средств, чтобы мы по мере ухода воды могли оказать адресную помощь каждому пострадавшему подворью», — сказал Пучков на совместном заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и комиссии по ЧС региона.

В настоящее время ситуация в Воронежской области стабилизируется: пик паводка пройден. Обстановка в пяти муниципальных районах остается под особым контролем.

Сейчас в зоне подтопления находятся около 700 приусадебных участков и 150 домов. Спасатели доставляют местным жителям продукты и питьевую воду.

Ранее сообщалось, что спасатели взрывают лед, чтобы не допустить подъема воды в реках.

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