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МЧС бросит все силы на ликвидацию последствий паводка под Воронежем
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МЧС бросит все силы на ликвидацию последствий паводка под Воронежем 

Мир24 43 минуты назад
Фото: Блокнот-Воронеж
Глава МЧС России Владимир Пучков распорядился увеличить группировку сил по ликвидации последствий паводка в Воронежской области, сообщает «ТВ Центр».
«Я попрошу подготовить документы по усилению федеральной группировки сил и средств, чтобы мы по мере ухода воды могли оказать адресную помощь каждому пострадавшему подворью», — сказал Пучков на совместном заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и комиссии по ЧС региона.
В настоящее время ситуация в Воронежской области стабилизируется: пик паводка пройден. Обстановка в пяти муниципальных районах остается под особым контролем.
Сейчас в зоне подтопления находятся около 700 приусадебных участков и 150 домов. Спасатели доставляют местным жителям продукты и питьевую воду.
Ранее сообщалось, что спасатели взрывают лед, чтобы не допустить подъема воды в реках.
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