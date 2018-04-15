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В Якутии без света остались 22 тысячи человек
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В Якутии без света остались 22 тысячи человек 

Мир24 26 минут назад
Около 22 тысяч человек остались без света на западе Якутии. Там произошла авария на электросетях, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на ТАСС.
В настоящее время специалисты ведут аварийно-восстановительные работы.
В течение суток уже были три отключения. Всего в западных районах Якутии ограничения в энергоснабжении коснулись более 69 тысяч человек.
В начале апреля циклон обесточил сразу несколько населенных пунктов на Сахалине. Без света оставались жители сел Белинское, Парусное и Айнское Томаринского района, а также села Бошняково Углегорского района.
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