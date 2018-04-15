В Якутии без света остались 22 тысячи человек

Около 22 тысяч человек остались без света на западе Якутии . Там произошла авария на электросетях, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на ТАСС

В настоящее время специалисты ведут аварийно-восстановительные работы.

В течение суток уже были три отключения. Всего в западных районах Якутии ограничения в энергоснабжении коснулись более 69 тысяч человек.

В начале апреля циклон обесточил сразу несколько населенных пунктов на Сахалине. Без света оставались жители сел Белинское, Парусное и Айнское Томаринского района, а также села Бошняково Углегорского района.

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