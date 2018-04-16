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Метеорологи информируют о высокой лавинной опасности в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья
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Метеорологи информируют о высокой лавинной опасности в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья 

Хот 16 апреля 2018
Фото: Хот
По информации Иркутского управления по  гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 апреля днем в  западных и северных районах области ожидается усиление западного,
юго-западного ветра до 13-18 м/с. На дорогах области — гололедица,
снежный накат.
В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья возможен сход снежных лавин.
Уважаемые жители Иркутской области, просим соблюдать осторожность и быть предельно внимательными!
Причинами схода снежной лавины являются:
длительный снегопад, интенсивное таяние снега, землетрясение, взрывы и  другие виды деятельности людей, вызывающие сотрясение горных склонов и  колебания воздушной среды. Не следует переходить (пересекать) лощины со  склонами более 30 градусов, а после снегопада переходить лощины с  крутизной склонов более 20 градусов можно лишь через 2 — 3 дня. Помните,
наиболее опасный период схода лавин — весна и лето, время — с 10 часов
утра до захода солнца.
Если возникает угроза вашей жизни
либо вы стали свидетелем происшествия, звоните на Единый номер
пожарно-спасательной службы МЧС России — 101.
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