Метеорологи информируют о высокой лавинной опасности в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья 

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 апреля днем в западных и северных районах области ожидается усиление западного,
юго-западного ветра до 13-18 м/с. На дорогах области — гололедица,
снежный накат.
В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья возможен сход снежных лавин.
Уважаемые жители Иркутской области, просим соблюдать осторожность и быть предельно внимательными!
Причинами схода снежной лавины являются:
длительный снегопад, интенсивное таяние снега, землетрясение, взрывы и другие виды деятельности людей, вызывающие сотрясение горных склонов и колебания воздушной среды. Не следует переходить (пересекать) лощины со склонами более 30 градусов, а после снегопада переходить лощины с крутизной склонов более 20 градусов можно лишь через 2 — 3 дня. Помните,
наиболее опасный период схода лавин — весна и лето, время — с 10 часов
утра до захода солнца.
Если возникает угроза вашей жизни
либо вы стали свидетелем происшествия, звоните на Единый номер
пожарно-спасательной службы МЧС России — 101.