Метеорологи информируют о высокой лавинной опасности в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 апреля днем в западных и северных районах области ожидается усиление западного,

юго-западного ветра до 13-18 м/с. На дорогах области — гололедица,

снежный накат.

В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья возможен сход снежных лавин.

Уважаемые жители Иркутской области , просим соблюдать осторожность и быть предельно внимательными!

Причинами схода снежной лавины являются:

длительный снегопад, интенсивное таяние снега, землетрясение, взрывы и другие виды деятельности людей, вызывающие сотрясение горных склонов и колебания воздушной среды. Не следует переходить (пересекать) лощины со склонами более 30 градусов, а после снегопада переходить лощины с крутизной склонов более 20 градусов можно лишь через 2 — 3 дня. Помните,

наиболее опасный период схода лавин — весна и лето, время — с 10 часов

утра до захода солнца.

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