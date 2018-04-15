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Иркутские спасатели предупредили о сильном ветре и сходе лавин в горах
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Иркутские спасатели предупредили о сильном ветре и сходе лавин в горах 

АиФ Иркутск 39 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в Иркутской области 16 апреля.
По данным регионального Гидрометцентра, в южных и верхнеленских районах поднимется сильный порывистый ветер, пойдет дождь с мокрым снегом.
Гололед и снежный накат на дорогах может повлиять на аварийную обстановку в горах. Опасно будет находиться и в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья — возможен сход лавин.
В такую ветреную погоду введен особый противопожарный режим. Во избежание природных пожаров категорически запрещено использовать открытый огонь, особенно сжигать траву и мусор.
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