Иркутские спасатели предупредили о сильном ветре и сходе лавин в горах

Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в Иркутской области 16 апреля.

По данным регионального Гидрометцентра, в южных и верхнеленских районах поднимется сильный порывистый ветер, пойдет дождь с мокрым снегом.

Гололед и снежный накат на дорогах может повлиять на аварийную обстановку в горах. Опасно будет находиться и в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья — возможен сход лавин.

В такую ветреную погоду введен особый противопожарный режим. Во избежание природных пожаров категорически запрещено использовать открытый огонь, особенно сжигать траву и мусор.