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В России вдвое снизилось число подтопленных населенных пунктов
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В России вдвое снизилось число подтопленных населенных пунктов 

Авторадио 55 минут назад
Центральная Россия борется с паводками. В Воронежской области в некоторых районах вода ушла, где-то еще ждут новых разливов. В зоне затопления 150 домов и 700 участков. Эвакуированы 60 человек. Пятнадцать мостов, а также часть дороги в Аннинском районе все еще находятся под водой. Половодье и в Башкирии: непростая ситуация сложилась в поселке Зубово. Сейчас паводок стал понемногу отступать. Остаются подтопленными 40 участков и 20 домов. Понемногу улучшается ситуация и в Саратовской области. Так была самая сложная обстановка. От воды освободились полтысячи приусадебных участков и 55 домов. Подтопленными остаются 900 придомовых территорий в шести районах и 15 домов в Аткарске. Кроме того, все еще под водой 14 мостов и пять дорог. Действуют 15 лодочных переправ. Число населенных пунктов, подтопленных паводком, снизилось в регионах России почти в два раза. Сейчас их 65, отчитались в МЧС.
Большая вода пришла и в населенные пункты Пензенской области. Десятки домов и сотни приусадебных участков подтоплены. Перекрыты несколько дорог. По словам спасателей, до конца апреля паводки ожидаются еще в нескольких регионах центральной России и в Сибири. Добавлю, что паводковую ситуацию на вертолетах проконтролируют в Москве и Подмосковье. Столичный авиационный центр проводит специальные облеты.
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