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СМИ: самолет из Петербурга сел в Москве с разрушенным фюзеляжем
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СМИ: самолет из Петербурга сел в Москве с разрушенным фюзеляжем 

АиФ Санкт-Петербург 48 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Летевший из Петербурга самолет стал разваливаться в воздухе и приземлился в Москве с разрушенным фюзеляжем, сообщает РИА Новости.
По данным СМИ, экипаж заметил повреждения, когда борт находился в небе. Оказалось, что панель, соединяющая фюзеляж с верхней частью левого крыла, разрушена и частично отсутствовала.
Командир воздушного судна посадил самолет в столице. По предварительной информации, никто не пострадал. В настоящее время самолет осматривают эксперты.
Какой рейс выполнял поврежденный борт, и к какой авиакомпании он принадлежит — не уточняется.
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