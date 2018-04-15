СМИ: самолет из Петербурга сел в Москве с разрушенным фюзеляжем

По данным СМИ, экипаж заметил повреждения, когда борт находился в небе. Оказалось, что панель, соединяющая фюзеляж с верхней частью левого крыла, разрушена и частично отсутствовала.

Командир воздушного судна посадил самолет в столице. По предварительной информации, никто не пострадал. В настоящее время самолет осматривают эксперты.

Какой рейс выполнял поврежденный борт, и к какой авиакомпании он принадлежит — не уточняется.