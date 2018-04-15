Непогода в США унесла жизни трех человек

Три человека, включая ребенка, стали жертвами стихии в США , где сильнейший ветер сопровождался снегопадом, передает телеканал «МИР 24».

Скорость ветра в ряде штатов достигала 25 метров в секунду. В Миннесоте отменено около 400 авиарейсов. В штате Висконсин толщина снежного покрова составила 36 сантиметров.

Не лучше ситуация в Канаде . На Торонто обрушился ледяной дождь. Из-за обледенения на дорогах Торонто за сутки произошло более 400 ДТП. Отменены и задержаны сотни авиарейсов.

По прогнозам синоптиков, дождь с сильными порывами ветра в Канаде продлится до понедельника. Возможно наводнение.

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