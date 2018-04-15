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Непогода в США унесла жизни трех человек
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Непогода в США унесла жизни трех человек 

Мир24 23 минуты назад
Три человека, включая ребенка, стали жертвами стихии в США, где сильнейший ветер сопровождался снегопадом, передает телеканал «МИР 24».
Скорость ветра в ряде штатов достигала 25 метров в секунду. В Миннесоте отменено около 400 авиарейсов. В штате Висконсин толщина снежного покрова составила 36 сантиметров.
Не лучше ситуация в Канаде. На Торонто обрушился ледяной дождь. Из-за обледенения на дорогах Торонто за сутки произошло более 400 ДТП. Отменены и задержаны сотни авиарейсов.
По прогнозам синоптиков, дождь с сильными порывами ветра в Канаде продлится до понедельника. Возможно наводнение.
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