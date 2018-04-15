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Авиарейс из Петербурга в Москву приземлился с разрушенным фюзеляжем
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Авиарейс из Петербурга в Москву приземлился с разрушенным фюзеляжем 

360tv.ru 46 минут назад
Фото: 360tv.ru
В московском аэропорту после полетного осмотра прилетевшего из Санкт‐Петербурга самолета было обнаружено разрушение и частичное отсутствие панели сопряжения фюзеляжа с верхней поверхностью левой плоскостью крыла. Об этом сообщил сайт «Рен‐ТВ»
Экспертам предстоит установить, в какой момент произошло разрушение фюзеляжа авиалайнера. Проводится оценка технического состояния воздушного судна.
Самолет авиакомпании Air China экстренно приземлился в городе Чжэнчжоу китайской провинции Хэнань. Экипаж самолета, выполняющего рейс в столицу Китая Пекин, принял решение прервать полет из-за произошедшего на борту чрезвычайного происшествия. Один из пассажиров рейса повел себя агрессивно и в итоге совершил нападение на члена экипажа самолета — одного из обслуживающих рейс стюардов.
После приземления в Чжэнчжоу все пассажиры — кроме агрессивного — благополучно покинули самолет и разместились в зале ожидания. Аэропорт работает в штатном режиме. На место происшествия прибыла полиция, которой и предстоит разобраться с инцидентом.
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