Авиарейс из Петербурга в Москву приземлился с разрушенным фюзеляжем

В московском аэропорту после полетного осмотра прилетевшего из Санкт‐Петербурга самолета было обнаружено разрушение и частичное отсутствие панели сопряжения фюзеляжа с верхней поверхностью левой плоскостью крыла. Об этом сообщил сайт «Рен‐ТВ»

Экспертам предстоит установить, в какой момент произошло разрушение фюзеляжа авиалайнера. Проводится оценка технического состояния воздушного судна.

Самолет авиакомпании Air China экстренно приземлился в городе Чжэнчжоу китайской провинции Хэнань. Экипаж самолета, выполняющего рейс в столицу Китая Пекин, принял решение прервать полет из-за произошедшего на борту чрезвычайного происшествия. Один из пассажиров рейса повел себя агрессивно и в итоге совершил нападение на члена экипажа самолета — одного из обслуживающих рейс стюардов.

После приземления в Чжэнчжоу все пассажиры — кроме агрессивного — благополучно покинули самолет и разместились в зале ожидания. Аэропорт работает в штатном режиме. На место происшествия прибыла полиция, которой и предстоит разобраться с инцидентом.