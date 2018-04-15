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Лесной пожар подступает к пригородам Сиднея
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Лесной пожар подступает к пригородам Сиднея 

Вести ФМ 2 часа назад
Крупный природный пожар, вторые сутки бушующий в штате Новый Южный Уэльс, вплотную подступил к юго-западным пригородам крупнейшего австралийского города Сиднея.
Как сообщает телекомпания «Эс-би-эс», огонь приближается к пяти районам, расположенным в его окрестностях. Спасатели рекомендовали жителям как можно скорее покинуть свои дома и уехать в безопасные места. Борьбу с огнем ведут свыше 500 пожарных.
Их работу затрудняет установившаяся на востоке страны сухая и ветреная погода. При этом порывистый ветер в течение последних часов несколько раз менял направление.
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