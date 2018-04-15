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СКР возбудил дело после гибели шахтёра в Ростовской области
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СКР возбудил дело после гибели шахтёра в Ростовской области 

Говорит Москва 59 минут назад
Инцидент произошёл сегодня утром на шахте «Дальняя». Там на глубине 550 метров обрушилась кровля уклона. В результате 40-летний проходчик скончался на месте происшествия.
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