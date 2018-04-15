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В России почти вдвое снизилось число населенных пунктов, подтопленных паводком
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В России почти вдвое снизилось число населенных пунктов, подтопленных паводком 

ТАСС 21 минуту назад
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Число населенных пунктов, подтопленных паводком, снизилось в регионах России почти в два раза.
Как сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе МЧС России, «на территории РФ остаются подтопленными 65 населенных пунктов, более 3 тыс. приусадебных участков, 116 низководных мостов и 38 участков автодорог». «Подтопленных объектов экономики нет», — добавили в министерстве. Из-за подтопления мостов и дорог от сообщения отрезаны 28 населенных пунктов, к которым организованы 26 лодочных переправ. Жизнедеятельность проживающих там людей не нарушена, подчеркнули в МЧС.
По данным на 13 апреля, 113 населенных пунктов были подтоплены паводком, из них было отселено более 1,2 тыс. человек. 38 населенных пунктов были отрезаны от транспортного сообщения.
В настоящее время, как отметили в МЧС, из зон паводка отселен 441 человек, в пунктах временного размещения находятся 50 человек, остальные — у родственников и знакомых. «В пунктах временного размещения работают социальные, медицинские и другие службы, граждане обеспечены горячим питанием, в том числе детским, питьевой водой, предметами первой необходимости и средствами связи», — добавили в пресс-службе.
"В зонах подтопления проводятся подворовые обходы, откачка воды, обеспечение продуктами, оказание медицинской и адресной помощи, охрана общественного порядка, проверка газового хозяйства, отсыпка грунтом низменных мест. Сотрудниками Роспотребнадзора организован сбор проб и анализ питьевой воды. В населенных пунктах дежурят спасатели совместно с медиками", — сказали в МЧС.
Также ведется круглосуточный замер уровней воды на гидропостах и космический мониторинг, применяются беспилотники. Все это позволяет моделировать развитие половодья с учетом населенных пунктов и рельефа местности. К ликвидации последствий привлечены более 4,6 тыс. человек и 1,7 тыс. единиц техники, в том числе 190 плавсредств.
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