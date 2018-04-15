Количество лесных пожаров в Забайкалье увеличилось в три раза — до 20

ТАСС , 15 апреля. Количество лесных пожаров в Забайкальском крае за сутки увеличилось в три раза — до 20. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Авиалесохраны.

По данным ведомства, общая площадь пожаров в лесах региона составляет 749 гектаров. В субботу возгораний было шесть, их площадь составляла 249 гектаров. Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону, пожаров вблизи населенных пунктов нет.

По данным Авиалесохраны, особый противопожарный режим введен на территории 27 районов Забайкальского края.