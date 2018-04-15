ТАСС, 15 апреля. Количество лесных пожаров в Забайкальском крае за сутки увеличилось в три раза — до 20. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Авиалесохраны.
По данным ведомства, общая площадь пожаров в лесах региона составляет 749 гектаров. В субботу возгораний было шесть, их площадь составляла 249 гектаров. Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону, пожаров вблизи населенных пунктов нет.
По данным Авиалесохраны, особый противопожарный режим введен на территории 27 районов Забайкальского края.
По данным ведомства, по одному пожару площадью около 15 гектаров зарегистрировано на территории республик Бурятия и Алтай.