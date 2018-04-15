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Больше 250 человек погибли в авиакатастрофе в Алжире
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Больше 250 человек погибли в авиакатастрофе в Алжире 

Газета.Ru 18 минут назад
По меньшей мере 257 человек погибли в результате крушения военно-транспортного самолета на севере Алжира, передает НСН.
Об этом сообщает государственное телевидение этой африканской страны. Ранее в управлении гражданской обороны Алжира заявили о 181 погибшем.
Крушение Ил-76 ВС Алжира произошло утром 11 апреля. Самолет следовал по маршруту Буфарик — Тиндуф — Бешар на юго-западе страны. Сразу после падения на сельскохозяйственное поле борт загорелся. В связи с происшествием создан комитет по расследованию ЧП.
Неполадки с Ил-76 в Алжире начались на первой минуте полета. Командир принял решение посадить машину на шоссе, но не дотянул до него.
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