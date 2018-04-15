Больше 250 человек погибли в авиакатастрофе в Алжире

По меньшей мере 257 человек погибли в результате крушения военно-транспортного самолета на севере Алжира , передает НСН.

Об этом сообщает государственное телевидение этой африканской страны. Ранее в управлении гражданской обороны Алжира заявили о 181 погибшем.

Крушение Ил-76 ВС Алжира произошло утром 11 апреля. Самолет следовал по маршруту Буфарик — Тиндуф — Бешар на юго-западе страны. Сразу после падения на сельскохозяйственное поле борт загорелся. В связи с происшествием создан комитет по расследованию ЧП.

Неполадки с Ил-76 в Алжире начались на первой минуте полета. Командир принял решение посадить машину на шоссе, но не дотянул до него.