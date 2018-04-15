Более 100 населенных пунктов Подмосковья оказались в зоне возможного подтопления

Официальные лица заявляют, что весеннее половодье в регионе проходит штатно. Однако в городе Озеры уровень воды в реке поднялся настолько, что пришлось убрать мост.

Газета.Ru: последние новости

Около 20 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки

Один человек пострадал при пожаре в квартире на Северном бульваре в Москве

Более 200 человек погибли в авиакатастрофе в Алжире