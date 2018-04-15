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Более 100 населенных пунктов Подмосковья оказались в зоне возможного подтопления
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Более 100 населенных пунктов Подмосковья оказались в зоне возможного подтопления 

Газета.Ru 34 минуты назад
Официальные лица заявляют, что весеннее половодье в регионе проходит штатно. Однако в городе Озеры уровень воды в реке поднялся настолько, что пришлось убрать мост.
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