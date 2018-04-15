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В Сибири растет площадь лесных пожаров
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В Сибири растет площадь лесных пожаров 

Вести.Ru 50 минут назад
По состоянию на утро воскресенья, 15 апреля, на территории Сибирского федерального округа действуют 24 лесных пожара в трех регионах. В течение последних суток общая площадь лесов, объятых пламенем, выросла в 3,1 раза.
В Забайкальском крае зафиксировано 20 пожаров на землях лесного фонда на площади 749 гектаров, в Республике Алтай — один пожар на площади 15 гектаров, в Бурятии — три пожара на площади 15 гектаров, передает "Интерфакс".
В настоящее время пожароопасный сезон открыт в 23 районах Забайкальского края, одном лесничестве в Хакасии, 11 лесничествах в Бурятии и в Алтайском крае.
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