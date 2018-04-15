В Сибири растет площадь лесных пожаров

По состоянию на утро воскресенья, 15 апреля, на территории Сибирского федерального округа действуют 24 лесных пожара в трех регионах. В течение последних суток общая площадь лесов, объятых пламенем, выросла в 3,1 раза.