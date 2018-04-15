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На востоке Казахстана ощутили подземные толчки
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На востоке Казахстана ощутили подземные толчки 

Вести.Ru 1 час назад
В воскресенье, 15 апреля, утром в Восточно-Казахстанской области произошло землетрясение магнитудой 4,1. Эпицентр сейсмического события располагался в 786 километра к северо-востоку от Алматы на глубине 10 километров, передает "Интерфакс".
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