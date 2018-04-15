Ещё
На востоке Казахстана ощутили подземные толчки
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
На востоке Казахстана ощутили подземные толчки
Вести.Ru
1 час назад
Комментарии
В воскресенье, 15 апреля, утром в Восточно-Казахстанской области произошло землетрясение магнитудой 4,1. Эпицентр сейсмического события располагался в 786 километра к северо-востоку от Алматы на глубине 10 километров, передает
"Интерфакс"
.
Вести.Ru: последние новости
МЧС: на месте крушения Ан-148 пройдет дополнительное обследование
В Кургане из магазина "Магнит" эвакуированы более 30 человек
В Воронежской области разбился Як-130
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия оправдалась перед РФ за удары по Сирии
195
В США усомнились в законности удара по Сирии
188
Асад сделал заявление после удара США
735
США и союзники внесли в ООН проект резолюции по Сирии
69
«Мне срочно нужен мужчина»
51
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика
В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика
Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары
Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты
Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика
Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие
Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
ДТП
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение