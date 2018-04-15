Непогода унесла в США жизни трех человек

В минувшую субботу из-за последствий снегопадов, дождей и бурь, обрушившихся на обширную территорию США — от Мексиканского залива до Великих озер — погибли три человека, в том числе, двухлетняя девочка.

По данным местных СМИ, в штате Луизиана не выдержавшее напора ветра дерево рухнуло на летний домик, насмерть задавив спавшую в нем девочку. В штате Висконсин на обледеневшей дороге произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, еще четверых госпитализировали с травмами. В штате Небраска водитель снегоуборочной машины скончался, пытаясь избежать столкновения с заглохшим посреди дороги внедорожником, передает ТАСС

В ряде штатов скорость ветра достигала в субботу почти 25 метров в секунду. В штате Висконсин толщина снежного покрова составила 36 сантиметров. По прогнозам, в наступающее воскресенье высота волн в озере Мичиган превысит 5,5 метра. В штате Миннесота отменено около 400 авиарейсов.