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В Канаде из-за ледяных дождей произошло более 400 ДТП
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В Канаде из-за ледяных дождей произошло более 400 ДТП 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Мир24
Ледяные дожди стали причиной более 400 ДТП, зафиксированных в субботу в канадском Торонто и его ближайших пригородах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Аварии спровоцированы обледенением дорожного полотна. Информации о погибших и пострадавших нет. Полиция призывает автомобилистов временно отказаться от использования частного автотранспорта.
В Международном аэропорту Пирсон из-за ледяных дождей отменено около 430 авиарейсов. Кроме того, стихия оставила без света порядка 15 тысяч потребителей Торонто и его пригородов. Ранее из-за непогоды в вузах мегаполиса были отменены экзамены весенних сессий.
По данным синоптиков, до конца воскресенья в Торонто может выпасть до 30 миллиметров осадков. При этом непогода будет сопровождаться сильным ветром.
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