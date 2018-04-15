В Канаде из-за ледяных дождей произошло более 400 ДТП

Ледяные дожди стали причиной более 400 ДТП, зафиксированных в субботу в канадском Торонто и его ближайших пригородах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Аварии спровоцированы обледенением дорожного полотна. Информации о погибших и пострадавших нет. Полиция призывает автомобилистов временно отказаться от использования частного автотранспорта.

В Международном аэропорту Пирсон из-за ледяных дождей отменено около 430 авиарейсов. Кроме того, стихия оставила без света порядка 15 тысяч потребителей Торонто и его пригородов. Ранее из-за непогоды в вузах мегаполиса были отменены экзамены весенних сессий.

По данным синоптиков, до конца воскресенья в Торонто может выпасть до 30 миллиметров осадков. При этом непогода будет сопровождаться сильным ветром.