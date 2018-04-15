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В аэропорту Торонто отменили более 400 авиарейсов из-за непогоды
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В аэропорту Торонто отменили более 400 авиарейсов из-за непогоды 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Более 430 авиарейсов отменены в аэропорте Торонто из-за ледяных дождей и тумана. Об этом сообщается на сайте Международного аэропорта Торонто имени Лестера Б. Пирсона.
"Мы столкнулись с ледяным дождем в аэропорту Торонто, что может повлиять на статус вылетающих рейсов … Проверяйте статус своего рейса у вашей авиакомпании", — говорится в сообщении.
По данным Reuters, также в Торонто было зафиксировано более 200 ДТП. А несколько колледжей отменили занятия из-за непогоды.
При этом в Торонто также возможен риск наводнения, ожидается до 50 мм осадков в виде ледяного дождя.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Лондона отменили более 100 авиарейсов из-за непогоды
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