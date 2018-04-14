CBS: ледяные дожди стали причиной отмены свыше 200 авиарейсов в Торонто 

ОТТАВА, 14 апреля. /ТАСС/. Ледяные дожди, обрушившиеся на канадский Торонто в субботу, привели к резкому росту числа дорожно-транспортных происшествий и отмене сотен авиарейсов в международном аэропорту крупнейшего мегаполиса Канады. Об этом сообщил телеканал CBS.
В международном аэропорту Торонто ледяные дожди привели к отмене уже свыше 200 авиарейсов. Администрация аэропорта просит улетающих и встречающих перед выездом в аэропорт проверять текущий статус своих рейсов.
По данным полиции, на улицах Торонто уже зафиксировано более 100 дорожно-транспортных происшествий, вызванных обледенением дорожного полотна. О жертвах и пострадавших не сообщается.
По данным Национального метеобюро, до конца воскресенья в Торонто может выпасть до 20 мм осадков. При этом непогода сопровождается сильным ветром, порывы которого достигают 22 м/с.