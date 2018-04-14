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В Южном Китае в результате обрушения здания 2 человека погибли, 2 пострадали
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В Южном Китае в результате обрушения здания 2 человека погибли, 2 пострадали 

ИА Синьхуа 40 минут назад
Наньнин, 14 апреля /Синьхуа/ — Два человека погибли, еще два пострадали в результате обрушения здания, произошедшего сегодня в Гуанси-Чжуанском автономном районе /Южный Китай/.
Обрушение произошло в полдень в деревне Нахуан в составе города Наньнин, являющегося административным центром данного автономного района. Четверо жителей деревни были заблокированы под обломками, а затем извлечены спасателями. Двое из них скончались, несмотря на оказанную в больнице помощь. Об этом сообщили местные власти.
Ведется расследование причин происшествия. —0—
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