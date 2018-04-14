В Южном Китае в результате обрушения здания 2 человека погибли, 2 пострадали

Наньнин, 14 апреля / Синьхуа / — Два человека погибли, еще два пострадали в результате обрушения здания, произошедшего сегодня в Гуанси-Чжуанском автономном районе /Южный Китай/.

Обрушение произошло в полдень в деревне Нахуан в составе города Наньнин, являющегося административным центром данного автономного района. Четверо жителей деревни были заблокированы под обломками, а затем извлечены спасателями. Двое из них скончались, несмотря на оказанную в больнице помощь. Об этом сообщили местные власти.

Ведется расследование причин происшествия. —0—