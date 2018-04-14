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В авиакатастрофе под Липецком погиб замначальника летно-спортивного центра «Сапсан»
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В авиакатастрофе под Липецком погиб замначальника летно-спортивного центра «Сапсан» 

ТАСС 4 часа назад
ТАСС, 14 апреля. Заместитель начальника авиационно-технического спортивного клуб «Сапсан» Александр Нитовский погиб при крушении легкомоторного самолета в Липецкой области. Об этом ТАСС сообщил директор центра Владимир Жилкин.
"Да, действительно, при падении самолета погиб заместитель директора АТСК по летной подготовке, командир планерного звена, летчик-инструктор государственной авиации ДОСААФ России Александр Нитовский", — сказал Жилкин.
За штурвалом самолета находился Евгений Егоров, он также погиб, но какая-либо дополнительная информация о нем пока не сообщается. «Семьям погибших со стороны центра „Сапсан“ будет оказана посильная помощь», — отметил Жилкин.
Как сообщалось, самолет Zlin-142 упал днем 14 апреля недалеко от населенного пункта Шаршки. На борту находились два человека, на земле жертв и разрушений нет. Факт крушения официально подтвердили ТАСС в дежурной части УМВД по Липецкой области и в Центральном региональном центре МЧС. Сейчас на месте работают представители оперативных служб.
Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ начата доследственная проверка по факту крушения самолета.
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