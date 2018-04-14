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Паводок в Башкирии: за сутки подтопленных дворов и домов нет
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Паводок в Башкирии: за сутки подтопленных дворов и домов нет 

ufa1.ru 20 часов назад
Фото: ufa1.ru
На сегодняшний день, 14 апреля, в Башкирии остаются подтопленными 71 двор, 17 домов и 1 участок автомобильной дороги.
Так, в Чесноковке за сутки освобождены от воды 9 дворов и 1 дом, остается подтопленным 1 придворовая территория. Уровень воды выше нулевой отметки на 10 см (за сутки вода ушла на 30 см). Подтопленных мостов и дорог нет. Проводится мониторинг паводковой обстановки, силы и средства готовы к реагированию в случае ухудшения паводковой обстановки.
— В Иглино уровень воды выше дорожного полотна на 5 см. Вода за сутки ушла на 15 см. Движение транспорта осуществляется по объездной дороге. Установлен круглосуточный пост организации дорожного движения, — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
За минувшие сутки освобождены от воды 10 придворовых территорий в деревне Асаново. Уровень воды составляет 40 см выше нулевой отметки. За сутки вода ушла на 20 см.
Наблюдается снижение уровня воды в реке Берсувань — 35 см. Уровень воды выше нулевой отметки на 50 см. В поселке Зубово освобождена от воды 21 придворовая территория и 5 домов, остаются подтопленными 38 дворов и 17 домов.
На территорий СНТ «Мечта» в селе Миловка уровень воды выше нулевой отметки на 30 см. Наблюдается снижение уровня талых вод. Представителями администрации садовых товариществ ведётся мониторинг паводковой обстановки.
В селе Новоюмраново Чекмагушевского района остаются подтопленными 3 двора. Уровень воды выше нулевой отметки на 47 см, за сутки вода ушла на 23 см.
В Жилино уровень воды выше нулевой отметки на 15 см, за сутки вода ушла на 5 см. Представителями администрации ведётся мониторинг паводковой обстановки. Подтопленных мостов и дорог нет.
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