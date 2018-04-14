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При крушении легкомоторного самолёта на границе Воронежской области погибли 2 человека
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При крушении легкомоторного самолёта на границе Воронежской области погибли 2 человека 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Кем были погибшие — пока неизвестно.
Сегодня, 14 апреля, на границе Воронежской области произошло крушение легкомоторного самолёта. В результате авиакатастрофы погибли два человека. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. Авария произошла в районе деревни Шаршки в Усманском районе Липецкой области, где проходит граница с нашим регионом. По данным местной полиции, погибли два человека, находившиеся на борту воздушного судна. Пока на месте крушения работают спецслужбы. Сведений о том, кем были погибшие — пока нет.
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