При крушении легкомоторного самолёта на границе Воронежской области погибли 2 человека 

Кем были погибшие — пока неизвестно.
Сегодня, 14 апреля, на границе Воронежской области произошло крушение легкомоторного самолёта. В результате авиакатастрофы погибли два человека. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. Авария произошла в районе деревни Шаршки в Усманском районе Липецкой области, где проходит граница с нашим регионом. По данным местной полиции, погибли два человека, находившиеся на борту воздушного судна. Пока на месте крушения работают спецслужбы. Сведений о том, кем были погибшие — пока нет.