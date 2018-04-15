Появилось видео с места крушения легкомоторного самолёта на границе Воронежской области 

Следователи озвучили предварительные версии причин ЧП.
Потерпевший крушение легкомоторный самолёт Zlin-142, которым управляли лётчики воронежского авиаклуба, мог упасть из-за ошибки в пилотировании или технической неисправности. Следователи управления СК РФ озвучили предварительные версии ЧП сегодня, 15 апреля, на своём Telegram-канале. В сообщении они также поделились видео с места трагедии. Напомним, что вчера, 14 апреля, в районе усманского села Шарши — близ границы между Липецкой и Воронежской областями, разбился легкомоторный самолёт. На борту воздушного судна находились два пилота воронежского аэроклуба «Сапсан» — оба погибли. На кадрах с места ЧП видно, что самолёт упал в поле — никакие наземные объекты не пострадали. Воздушное судно же в результате аварии буквально разнесло на части… Следователи отмечают, к расследованию привлечены специалисты Межгосударственного авиационного комитета. Пока в разработке несколько версий, среди которых — ошибка в пилотировании и техническая неисправность самолёта. Разбирательства продолжаются.